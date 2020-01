I retroscena di Blogo: Ilary Blasi verso l'Isola dei famosi 2020, Alessia Marcuzzi allo Show dei record? (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'appuntamento sarebbe previsto per il mese di aprile, quando l'Isola dei famosi, edizione 2020, prenderà il testimone nella serata del lunedì (o giù di lì) dell'altro reality di Canale 5, ovvero il Grande fratello vip. Quella del 2020 dovrebbe essere una edizione totalmente rinnovata di questo storico programma nato in Rai e poi comprato da Mediaset, una rivoluzione che riguarderebbe non solo le figure dei concorrenti del programma (cosa normale e ovvia) ma anche quelle che saranno l'architrave su cui si costruirà detta trasmissione.I retroscena di Blogo: Ilary Blasi verso l'Isola dei famosi 2020, Alessia Marcuzzi allo Show dei record? pubblicato su TVBlog.it 27 gennaio 2020 20:21. blogo

tvblogit : I retroscena di Blogo: Ilary Blasi verso l'Isola dei famosi 2020, Alessia Marcuzzi allo Show dei record? - Gianna43851140 : RT @tvblogit: I retroscena di Blogo: Rai e la voglia di tornare a vincere il sabato sera - manulamanuz57 : RT @tvblogit: I retroscena di Blogo: Rai e la voglia di tornare a vincere il sabato sera -