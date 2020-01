Elezioni Emilia – Romagna: a Bibbiano è trionfo di Bonaccini e del Partito Democratico (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel comune simbolo della campagna elettorale Emiliano-romagnola, Bonaccini stacca di 20 punti Borgonzoni e il Pd di oltre 10 punti la Lega. Per il Movimento Cinque Stelle, che definì i dem il “Partito di Bibbiano”, percentuali attorno al 5%. Una vittoria nella vittoria, per Zingaretti e i dem. Anche in piazza, le Sardine doppiarono la Lega. fanpage

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… -