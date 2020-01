Berlusconi ci ricasca: accanto alla candidata presidente in Calabria dice: «La conosco da 26 anni e…» – Video (Di giovedì 23 gennaio 2020) Appena sbarcato a Tropea in Calabria a tre giorni dal voto per le Regionali, Silvio Berlusconi si è lanciato in una nuova battuta sessista che ha scatenato feroci polemiche, come non succedeva da anni all’ex premier. accanto alla candidata del centrodestra per la presidenza della Calabria, Jole Santelli, il presidente di Forza Italia ha detto: «Conosce Jole Santelli da 26 anni e non me l’ha mai data». Berlusconi ha poi fatto anche una battuta sulla citofonata di Salvini a Bologna: «Se io dovessi citofonare a qualcuno, sceglierei di farlo con una bella ragazza per invitarla a cena con me». Le parole di Berlusconi hanno scatenato l’indignazione di diverse parlamentari Pd, oltre che dell’avversario della Santelli in Calabria, Pippo Callipo. Polemiche alle quali l’ex premier ha provato a rispondere: «Me ne hanno dette di tutti i colori da stamattina quando ho fatto ... open.online

