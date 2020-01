VIDEO Napoli-Lazio 1-0 Highlights: gol e sintesi Coppa Italia. Gran gol di Insigne, che erroraccio di Immobile (Di martedì 21 gennaio 2020) Era la squadra più in forma del momento, ma la voglia di riscatto e la spinta del San Paolo hanno ribaltato il pronostico. È il Napoli la prima semifinalista della Coppa Italia di calcio 2019-2020: i partenopei battono la Lazio in casa per 1-0 e volano al penultimo atto. Andiamo a rivivere l’incontro con gli Highlights e la sintesi della sfida. Highlights Napoli-Lazio 1-0 Coppa Italia 2020 Insigne <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f970.png" alt=" oasport

