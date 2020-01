Premier League, pazzo 2-2 fra Everton e Newcastle. City ok a Sheffield (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non basta Moise Kean, il Newcastle rimonta l'Everton nel finale. Il Kun Aguero ancora decisivo, regala i tre punti al Manchester City. foxsports

DiMarzio : Moise #Kean ha segnato la sua prima rete in #PremierLeague ?? - OptaPaolo : 44 - Antonio #Conte è l'allenatore con cui Victor #Moses ha vinto più partite in Premier League (44 sulle 62 comple… - FcInterNewsit : Premier League, il Chelsea sfida l'Arsenal: Giroud neanche in panchina -