Nuovo stadio Milan Inter, incontro tra club e Amministrazione. Il comunicato (Di martedì 21 gennaio 2020) Nuovo stadio Milan Inter, incontro tra i due club e l’Amministrazione Comunale. Ecco il comunicato ufficiale in merito Si continua a lavorare per dare un Nuovo stadio a Milan e Inter. Nella giornata di oggi le rappresentanze dei due club si sono incontrate con l’Amministrazione Comunale, presentando due ipotesi progettuali di rifunzionalizzazione del Meazza. Di seguito il comunicato ufficiale: «AC Milan e FC Internazionale Milano sono tornate oggi a incontrare l’Amministrazione Comunale di Milano per presentare due ipotesi progettuali di rifunzionalizzazione dell’attuale Meazza, nel contesto della realizzazione di un Nuovo stadio per Milano a San Siro. Tali ipotesi prevedono una rifunzionalizzazione del Meazza destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di San Siro 365 giorni all’anno, in ottica di servizio ... calcionews24

