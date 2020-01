Libia, Tripoli: "Francia blocca dichiarazione contro Haftar" (Di martedì 21 gennaio 2020) Archiviata la conferenza di Berlino e la fragile tregua in Libia tra le forze armate del generale Khalifa Haftar e quelle del governo di accordo nazionale di Fayez Al Sarraj, riconosciuto dall’Onu, è il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune che propone una nuova conferenza per la pace da tenersi ad Algeri. Libia, Haftar blocca export del petrolio. L'Onu avverte: conseguenze devastanti Sarebbe stato bloccato l'export del petrolio da tutti i terminal e porti della Libia centrale e orientale. Un’altra occasione di "dialogo" per coinvolgere tutte le parti in causa e porre fine alla crisi. "Siamo chiamati a redigere una tabella di marcia con contorni chiari, vincolante per le parti, volta a stabilizzare la tregua e a fermare la fornitura di armi" spiega Tebboune che aggiunge di essere al lavoro "intensamente ... blogo

channeldraw : La marcia di Haftar su #Tripoli era prevista, prevedibile… per noi che queste strade le abbiamo consumate, era tutt… - AnnalisaChirico : L’insostenibile vaghezza della posizione italiana che con il premier Conte ribadisce: soluzione politica. Ma in Li… - MSF_ITALIA : UPDATE: le autorità marittime libiche hanno assegnato #Tripoli - una zona di guerra - come porto di sbarco per le 3… -