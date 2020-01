Cane abbandonato e finito in canile: Bolt ha trovato una famiglia (Di lunedì 20 gennaio 2020) É una storia iniziata male e finita bene quella di Bolt, un Cane che nell’aprile 2019 era stato abbandonato dai suoi padroni e finito poi in un canile. A distanza di quasi dodici mesi ha finalmente trovato una famiglia che gli potrà dare tutto l’affetto che gli è mancato in questo tempo. Cane abbandonato e finito in canile Bolt era stato trovato da solo lungo la strada in provincia di Rieti con il guinzaglio ancora al collo. Probabilmente i padroni l’avevano perso o abbandonato consciamente a solo un anno dalla sua nascita, fatto sta che non si sono più preoccupati del suo destino. Così è stato condotto in un canile dove si trovava “chiuso in gabbia e sofferente” come si legge su un portale che si occupa di ricollocare i quattro zampe lasciati soli. Era stato descritto come un animale simpatico, giovane, affettuoso, di taglia medio piccola e in cerca di ... notizie

