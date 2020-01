LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2020 in DIRETTA: Noel fa il vuoto, 2° Kristoffersen. Attesa per Vinatzer (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom – CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL PARALLELO FEMMINILE DI SESTRIERE 10.28 Feller non è più quello dello scorso anno, quando giunse secondo dietro Noel. Oggi è ottavo a ben 1″67 dal francese. 10.27 Il norvegese Foss-Solevaag è sesto a 1″18. La pista sta tenendo bene, per ora. C’è spazio per inserirsi in zona podio. Stiamo pensando ad un atleta italiano…. 10.25 Brusco ridimensionamento per lo svizzero Yule, il peggiore sin qui. E’ sesto a 1″48 da Noel, podio quasi compromesso. 10.24 Pinturault è quarto a 99 centesimi da Noel, stesso tempo di Zenhaeusern. Il francese quest’anno non sta brillando, eppure è sempre lì a macinare punti utili per la classifica generale. 10.22 Fuori Myhrer. Lo svedese, come Zenhaeusern, non ha gradito la tracciatura stretta. Momento ... Leggi la notizia su oasport

