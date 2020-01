Conte: “Calo delle tasse per lavoratori e pensionati”. E il “bonus Renzi” potrebbe arrivare a 100 euro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il premier incontra i sindacati: «Lavoriamo a riforma per semplificare fisco e cambieremo l'Irpef». Landini (Cgil): «Dopo anni aumentano i salari, giornata importante» Leggi la notizia su ilsecoloxix

Conte : “Calo delle tasse per lavoratori e pensionati”. E il “bonus Renzi” potrebbe arrivare a 100 euro : Il premier incontra i sindacati: «Lavoriamo a riforma per semplificare fisco e cambieremo l'Irpef». Landini (Cgil): «Dopo anni aumentano i salari, giornata importante»

MarisciaFox : RT @fcin1908it: De Calò (GdS): 'Conte-Eriksen, la svolta il 4 gennaio 2017. Il danese all'Inter come Sneijder' - - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: De Calò (GdS): 'Conte-Eriksen, la svolta il 4 gennaio 2017. Il danese all'Inter come Sneijder' - - modazzaOrigina1 : RT @fcin1908it: De Calò (GdS): 'Conte-Eriksen, la svolta il 4 gennaio 2017. Il danese all'Inter come Sneijder' - -