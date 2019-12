Volley | l’Italia ospiterà le Finali della Nations League! Spettacolo a Torino | azzurri

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Le Final SixLeague 2020 dimaschile si disputeranno in Italia! Sarà il PalaAlpitour dia ospitare gli atti conclusivi del circuito internazionale itinerante, l’appuntamento è dal 1° luglio al 5 luglio nel capoluogo piemontese dove andò in scena anche la Final Six dei Mondiali 2018. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla Federazione Internazionale dopo l’annuncio con seguente smentita di poche settimane fa. L’evento sarà organizzato da RCS Sport come il Giro d’Italia, si tratta di un appuntamento importante a tre settimane di distanze dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale è dunque qualificata di diritto anche se parteciperà comunque ai cinque weekend preliminari, si disputeranno due gironi da tre squadre ciascuno e poi spazio alle semiincrociate e alla finale per il titolo. Quella del prossimo anno sarà ...

