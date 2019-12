L’ex tennista Francesca Schiavone torna in palestra dopo il tumore | “È una sensazione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Primo giorno in, ho fatto bicipiti, tricipiti e deltoidi. Praticamente come mi riscaldavo prima quando avevo il fisico”. L’ex, che ha recentemente confessato di aver vinto la sua battaglia contro il, èta ad allenarsi. “È unabellissima, sono felice”, ha detto la “Leonessa” di 39 anni, documentando il momento con le sue storie di Instagram. La campionessa del Roland Garros del 2010 solo pochi giorni fa, in un video postato su Facebook, aveva raccontato la sua lotta: “Ho fatto la chemioterapia, combattuto la battaglia e ora sto respirando ancora. Ho vinto questa lotta. E ora sonota in azione”. L'articolo L’exinil: “È unabellissima. Sono felice” proviene da Il Fatto Quotidiano.

