Milan-Sassuolo 0-0 | le pagelle di CalcioWeb | il migliore dei rossoneri entra dalla

(Di domenica 15 dicembre 2019), ledi– Deludente 0-0 per il, che spreca tanto contro ilanche sfortunati per un gol annullato e due legni colpiti. Nel primo tempo è ila farsi preferire con varie occasioni per Piatek e Suso. L’arbitro annulla un gol a Theo Hernandez per un tocco di mano precedente di Kessié. Bennacer sbaglia un gol clamoroso: uscita di Pegolo a centrocampo, ma l’algerino a porta sguarnita riesce a cre Berardi in ripiegamento. Nella ripresa inizia forte il. Occasioni in serie per Boga e Djuricic. Poi si rifanno vivi icon Paquetà, Pegolo salva con il piede. Leao rileva Piatek e coglie due legni con due bellissime conclusioni. In alto la FOTOGALLERY., ledi(4-3-3): Donnarumma 6.5; Conti 6, Musacchio 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 6.5; Kessié 5.5 ...

