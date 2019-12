Cop25 verso il fallimento | nessun accordo sul mercato del carbonio Greenpeace | «Esito

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Niente da fare: le posizioni dei quasi 200 Paesi partecipanti alladi Madrid sono troppo distanti. Non si è riusciti a raggiungere un’intesa sull’articolo 6 dell’di Parigi, il punto più spinoso, che dovrebbe regolare globalmente ildel. Lo sconforto è tanto, e molti delegati stanno intervenendo per esprimere la forte delusione su questo punto dell’Agenda dei lavori. A questo punto, molto probabilmente se ne riparlerà a Bonn nel giugno 2020. Il secondo giorno extra di lavori aveva già il presagio delcon sé: lacilena è durata due settimane. Anzi, sarebbe dovuta durare due settimane: oggi, domenica 15 dicembre, era iniziato il secondo tempo supplementare per cercare di strappare unche era atteso per venerdì. «Sono stato presente ai negoziati sul clima sin dalla loro istituzione nel 1991 – ha ...

