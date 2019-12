Usa | Trump prende in giro Greta Thunberg | ma Melania non commenta nonostante la sua

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019)venerdì ha evitato ogni commento sul recente tweet del marito che ha preso inla sedicenne attivista per il clima,. La first lady nel 2018 ha promosso un’iniziativa contro il cyber-bullismo all’interno della sua campagna per la protezione dell’infanzia chiamata Be Best. L’addetta stampa della Casa Bianca, Stephanie Grisham, ha rilasciato un comunicato in cui cerca di giustificare il presidente citando il progetto anti-bullismo della moglie: “Be Best è l’iniziativa della first lady e lei continuerà a usarla per fare tutto il possibile per aiutare i bambini. Non è un segreto che il presidente e la first lady comunichino spesso in modo diverso, come fa la maggior parte delle coppie sposate”. Una strategia di comunicazione, quella della Casa Bianca, definita “indifendibile” dal Washington Post. Molti ...

