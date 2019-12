Sci di fondo oggi | Sprint Davos 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Riparte questo weekend la Coppa del Mondo di sci di, e fa tappa in Svizzera, a, che inaugura un periodo di grande sport culminante con la Spengler Cup di hockey su ghiaccio negli ultimi giorni dell’anno. In particolare, quest’è il momento delle gare, che segnano, tra le altre cose, il ritorno dell’Italia dopo la settimana di pausa presa a Lillehammer per puntare proprio su questo fine settimana e su quello di Planica. Ci saranno quattro azzurre nella competizione femminile: Greta Laurent, Lucia Scardoni, Elisa Brocard e Francesca Franchi. Per quel che riguarda gli uomini, invece, sono di scena Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Michael Hellweger, Davide Graz e Stefano Dellagiacoma. Sarà proprio Pellegrino, in questa gara a tecnica libera, il rivale numero uno di Johannes Klaebo, per un duello tra l’italiano e il ...

