Mondiale per Club calcio 2019 | il Monterrey sfiderà il Liverpool in semifinale | sconfitto

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ilhal’Al-Sadd per 3-2 e si è qualificato alle semifinali delperdiin corso di svolgimento a Doha (Qatar). I Campioni del Nord-Centro America hanno battuto la formazione locale e hanno staccato il pass per il match contro il, i Campioni d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare i sempre temibili messicani. Ilè passato in vantaggio al 23′ con Vangioni (se lo ricorderanno i tifosi del Milan) e ha poi raddoppiato con una magia di Funes nel recupero del primo tempo. Bounedjah ha accorciato le distanze al 66′ ma la rete di Rodriguez al 77′ ha sostanzialmente chiuso i conti, soltanto allo scadere è arrivata la marcatura di Hassan che ha fissato il risultato. Nell’altrasi affronteranno il Flamengo e l’Al-Hilal (1-0 ...

