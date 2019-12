Liliana Segre | il sindaco di Pesaro propone la candidatura della senatrice al Premio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Il Parlamento italiano candidialNobel per la Pace per il 2020“. La proposta arriva daldem diMatteo Ricci, tra i promotori dell’iniziativa dei 600 primi cittadini a Milano per laa vita, e dopo poche ore è già stata appoggiata daltario del Pd Nicola Zingaretti e dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati. “L’Italia – ha spiegato il primo cittadino di– attraverso i sindaci si è ritrovata unita attorno ae alla sua battaglia culturale e di futuro.è diventata un simbolo, una rappresentazione autorevoleRepubblica eCostituzione. La piazza di Milano è andata al di là delle aspettative sia per le presenze, che per il senso di comunità che ha trasmesso”. E ha aggiunto: “Adesso tocca al Parlamento fare la sua parte”. Dopotutto, continua ...

