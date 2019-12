Shakhtar-Atalanta 0-3 | le pagelle di CalcioWeb | Masiello ha pochi capelli e si vede

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), ledi– E’ andato in archivio un match importantissimo valido per la fase a gironi di Champions League, sono scese in campo, impresa incredibile per la squadra di Gasperini che ha staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione, un vero e proprio miracolo sportivo. Partita di grande carattere per la squadra di Gasperini contro una squadra sicuramente forte, l’ha giocato con una qualità impressionante e ha rappresentato alla grande il calcio italiano. Dopo un primo tempo molto buono in fase difensiva la partita si è aperta nelle ripresa, prima il gol di Castagne poi il raddoppio con Pasalic. Finisce 0-3, nel finale la chiude Gosens,nella storia ed agli ottavi di finale. In alto ecco la fotogallery con tutte le immagini., ledi...

Atalanta_BC : ?? #ShakhtarAtalanta, partiamo così! ?? Your Atalanta XI to face Shakhtar! #UCL #GoAtalantaGo ???? - Eurosport_IT : IMPRESA STORICA DELLA DEA! ???? L'Atalanta con i gol di Castagne, Pasalic e Gosens batte per 3-0 lo Shakhtar Donets… - SkySport : ???? #ChampionsLeague – 6^ giornata ?? #Shakhtar ?? #Atalanta 0-3 ? #Castagne (66’) ? #Pasalic (79’) ? #Gosens (90+4’)… -