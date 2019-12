Romina Power e Albano | il dolore per il lutto di mamma Yolanda

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildiha sconvolto la famiglia Carrisi, e inevitabilmente ancheha espresso il suoed il suo affetto per la donna che l’ha accolta come una figlia. “Vivrai per sempre nel mio cuore”, sono le parole dolci e sentite che la contante, madre dei figli di, ha condiviso sotto alcune tenere foto pubblicate ieri sera. Un ultimo addio e un messaggio di immensa gratitudine per questa donna meravigliosa. La coppia più amata d’Italia è sempre unita nei momenti di, nonostante la vita li abbia separati sentimentalmente. Una foto ricordo dei momenti passati insieme, un abbraccio che rimarrà eterno perché come dice“Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno”. Anche la figlia del cantante pugliese,Carrisi, soffre moltissimo la perdita della sua amata nonna, che ricorda con dei video ...

