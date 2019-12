Esame patente 2020 | regioni e province dove si supera più facilmente

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)sipiù: in generale pochi vengono bocciati, d’altra parte, in alcuneitaliane la percentuale dei promossi è praticamente al 100%.: zero bocciati al Meridione Il centro studi del portale AutoScout24 ha condotto uno studio sull’esito delle prove necessarie per ottenere il permesso di guida sui dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’di guida per il conseguimento dellaB lo scorso anno è stato sostenuto da 662.168 persone: di queste l’85,5% è stata promossa. Sondaggi elettorali TP, più del 50% degli italiani si sente sovranista Tuttavia, in alcune zone del Sud Italia la percentuale dei promossi si avvicinata di molto al 100%. In Campania, per esempio, il 97% degli esaminandi hato l’di guida; in Puglia la percentuale è arrivata a ...

