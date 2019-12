Confcommercio | basta politica per favorire grande distribuzione

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 dicembre 2019) L'Aquila -: è tempo di diresenza se e senza ma alla scelleratache ha favorito e continua alaed allaorganizzata nel territorio Abruzzese ed in quello aquilano. Nonostante le numerose dichiarazioni pubbliche delle istituzioni competenti prosegue senza tregua l’apertura indiscriminata sul territorio di strutture della GDO e dellacommerciale organizzata che contrasta evidentemente con i legittimi interessi della piccoladi vicinato, presidio nei centri storici abruzzesi ed in quello delle aree interne. Le recenti aperture di tali strutture nella Marsica e quelle in corso di discussione nel Territorio Aquilano stridono fortemente con le dichiarazioni d’intenti dei rappresentanti locali e regionali e penalizzano gli sforzi dei piccoli imprenditori del terziario che con grandi ...

NelloAvellani : RT @newstown_aq: #Confcommercio: basta alla scellerata politica che favorisce la #grandedistribuzione #LAquila - newstown_aq : #Confcommercio: basta alla scellerata politica che favorisce la #grandedistribuzione #LAquila -