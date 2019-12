Sondaggio Swg – La Lega al 33 | Meloni sotto il 10 | maggioranza stazionaria Renzi 4 | 6

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo la crescita dello 0,7% della scorsa settimana, lascende di quasi un punto percentuale nelle intenzioni di voto degli italiani. È quanto rivelato dall’ultimoSwg diffuso dal tgLa7. Il Carroccio passa dal 33,8% al 33%. Guadagna invece il Partito Democratico che nelle intenzioni di voto sale di 0,3 punti percentuali, fermandosi al 18%. Invariate le preferenze per il Movimento 5 stelle che rimane stabile al 15,5%. Segno negativo invece per Fratelli d’Italia e Italia Viva. I partiti di Giorgiae Matteoperdono rispettivamente 0,2 e 0,3 punti. Cresce invece Forza Italia passando dal 5,3 al 5,1%. Trend positivo anche per il partito Azione di Carlo Calenda, che sale al 3,5%. Leggi anche:Demos, giovanissimi ed elettori Pd e M5s pronti a votare per le Sardine. Tentati anche quelli di FI. E lacalail ...

