Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 19 | 10

(Di sabato 7 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica il decreto Alitalia Sara travasato Nella Manovra la decisione arriva attraverso un nuovo pacchetto di una trentina di elementi dei relatori depositati in commissione bilancio al Senato e che saranno votati a partire da lunedì tra le proposte anche assunzioni dei Ministeri nelle capitanerie di Porto nell’avvocatura fondi per gli istituti tecnici per i quali andranno determinati ogni due anni di standard organizzativi le zes zone economiche speciali in Veneto tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga nei pressi del Passo salmurano al confine tra le province di Sondrio e Bergamo la valanga un fronte di 100 metri e si è staccata dal monte balletto gli scialpinisti sono dispersi sono in cole ricerche il pentagono riesa minerale misure per il ...

