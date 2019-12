Meteo | dicembre all’insegna dell’instabilità | le previsioni

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il mese di novembre è stato caratterizzato da continue piogge e precipitazioni da record che hanno causato danni in diverse parti d’Italia. In molti però si chiedono se il mese diriserverà le stesse sorprese o se per le festività si potrà sperare in un tempo migliore. Stando allein possesso degli esperti il prossimo week end sarà all’insegna del bel tempo, ma non è da escludere che la situazione possa nuovamente peggiorare con il passare dei giorni.: lediL’ultimo periodo è stato decisamente anomalo dal punto di vistarologico. L’Italia è rimasta a lungo nella morsa del maltempo con precipitazioni fuori norma e neve anche a bassa quota. Alluvioni e inondazioni hanno colpito prima il sud Italia e poi il nord. Da ricordare la pericolosa ondata di maltempo che ha colpito Venezia con un piena record, seconda solo ...

DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE il #2dicembre in Emilia-Romagna e Veneto. ?? #AllertaGIALLA su nove regioni al Centro-Nord. ? Le… - ProtCivComuneFi : Bollettino Meteo Aggiornato a Venerdì, 06 Dicembre 2019, 14.00 CFR Toscana Online #meteo #toscana #cfr - meteogiornaleit : Il meteo per domani, ci saranno ancora locali piogge. Ecco in quali regioni -