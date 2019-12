Il Paradiso delle Signore | spoiler 9 dicembre | Marcello e Salvatore vincono al totocalcio

Blastingnews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il4 sta per iniziare una nuova settimana di programmazione e sarà come sempre ricca di sorprese e colpi di scena. Durante la puntata di lunedì, 9, Silvia confiderà a Federico la sua preoccupazione sul ritorno di Clelia. Nel frattempo,vinceranno ale per loro potrebbe essere l'occasione di cambiare vita. La Molinari avrà problemi di salute e sarà sostituita da Clelia. Anticipazioni Il4, lunedì 9: Silvia si confida con Federico Le anticipazioni de Il4 di lunedì 9raccontano che Silvia riceverà la telefonata di Federico. Il ragazzo, non potendo tornare per Natale, vorrà accertarsi della serenità della sua famiglia, ma troverà sua madre molto provata emotivamente. La donna confiderà al figlio che le sue inquietudini sono dovute al fatto che Clelia è tornata a ...

