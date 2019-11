La terra ha tremato | paura nella nota e bellissima località italiana Paura tra i

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 21 novembre 2019) L’Italia trema ancora, questa volta al nord. Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente mercoledì 20 novembre in Valtellina. Sul sito dell’OGS Centro Ricerche Sismologiche, la scossa registrata è stata di magnitudo 2,8 ed è avvenuta alle 21.22, a 10 km di profondità, con epicentro Villa di Tirano. La scossa è stata percepita sia in provincia di Sondrio chevicina Valposchiavo. Non si registrano danni a cose e persone ma il tremore ha destato preoccupazione e allarme tra gli abitanti che subito hanno fatto partire il tam tam sui social. La scossa è stata avvertita anchenostra provinciaconfinante alta Val Brembana. Sul gruppo Facebook “Val Brembana di tutto di più” utenti segnalano di averlo sentito a valleva, Piazzatorre e Carona. Tre scosse di terremoto ravvicinate, la più forte di magnitudo 2.7, sono state registrate nel pomeriggioprovincia di ...

