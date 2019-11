Tra Borgonzoni e Bonaccini vince il fair play Malgrado sanità e sardine

A Cartabianca di stasera 19 novembre ci sarà un confronto Tra Borgonzoni e Bonaccini : Martedì 19 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Cartabianca. Il talk politico, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, nella puntata di questo martedì avrà un momento molto importante: come annunciato dalla stessa conduttrice, infatti, vi sarà un dibattito in studio tra Lucia Borgonzoni e Stefano Bonaccini, ovvero i due candidati favoriti per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Un confronto che può ...

Borgonzoni contro le sardine : 'sintomo della malattia della sinisTra emiliana' : La candidata del centrodestra alla elezioni regionali in Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni, ha commentato la manifestazione al PalaDozza di Bologna, contestata dal movimento delle sardine, dicendosi convinta che i manifestanti scesi in piazza tolgano voti alla sinistra. La Lega non sembra preoccupata, perché a suo avviso quella è una piazza accomunata dall'essere contro Salvini, invece di essere al sostegno del candidato di centrosinistra ...

Sardine - l'affondo di Lucia Borgonzoni : "Sono il sintomo della malattia della sinisTra emiliana" : Il popolo delle Sardine? Non preoccupa troppo né Matteo Salvini né Lucia Borgonzoni. Per i leghisti il fatto che al PalaDozza ci fossero un terzo delle persone portate in piazza dai pasdaran anti-salviniani non è affatto un problema. "È una piazza contro Salvini, non per Bonaccini", ragionano nell'e

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia-Romagna - risultato in bilico è testa a testa Tra Bonaccini e Borgonzoni : Sempre più nel baratro il M5S che secondo gli Ultimissimi sondaggi scenderebbe ancora toccando il minimo storico nelle intenzioni di voto. Una situazione che rende ancora più indecisi gli elettori grillini si sta verificando in Emilia. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il M5S sia intenzionato in Emilia-Romagna a non presentare nessuna lista e dare forse, un appoggio esterno al governatore uscente Stefano Bonaccini. Andare ...

Lucia Borgonzoni a Maria Latella - appello agli elettori di sinisTra : "Cos'è la Lega oggi" : Siamo in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna, il decisivo appuntamento elettorale del prossimo gennaio. E a suonare la carica, ospite a L'intervista di Maria Latella su SkyTg24, è la candidata del centrodestra unito, la leghista Lucia Borgonzoni. La quale, in occasione del 30esimo anniver

Antisemitismo : Borgonzoni - ‘stop a conTrapposizioni ideologiche’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà alla senatrice Liliana Segre e vicinanza dopo i vergognosi messaggi di odio apparsi in rete e le minacce. Mi farà piacere stringerle la mano in Senato, l’epoca delle contrapposizioni ideologiche deve finire, ancor più se sfocia in violenza, anche verbale. Lasciamoci alle spalle il buio del ‘900, senza dimenticarne gli orrori”. Così la candidata alla presidenza della ...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia Romagna - il centrodesTra in vantaggio ma la partita Tra Bonaccini e la Borgonzoni è apertissima : Una spallata al governo questo è quello che vuole che si avveri Matteo Salvini il prossimo 26 gennaio. Dopo il trionfo del centrodestra in Umbria che ha decretato la fine dell’egemonia, che durava da 50 anni del PD in quella regione, i fari sono tutti puntati sulle regionali in Emilia Romagna. Una possibile vittoria del centrodestra potrebbe dare la spallata definitiva al governo giallorosso e decretare la fine del Conte ...

Sondaggi regionali Emilia Romagna - “centrodesTra in vantaggio da 5 a 7 punti. Più equilibrato distacco Bonaccini-Borgonzoni” : “Oggi per quale coalizione votereste alle elezioni regionali del 26 gennaio?”. La domanda agli elettori Emiliani è stata rivolta a una settimana dal voto in Umbria, che ha sancito il trionfo del centrodestra dopo quasi 50 anni, e a meno di tre mesi dalle regionali del 26 gennaio. In un territorio dall’alto valore simbolico per il Pd dove si gioca anche l’equilibrio del Conte 2. Il risultato del Sondaggio top secret ...

Matteo Salvini e Borgonzoni fanno festa : "Effetto devastante". Pd Travolto dalla manovra - ribaltone Emilia : Come incartarsi con la plastica (e le auto aziendali) sapendo benissimo perché. Nel Pd, e nei partiti personali nati da scissioni varie (ogni riferimento a Matteo Renzi è voluto), l' arte del farsi del male da soli, soprattutto quando ci sono da varare manovre economiche tutte tasse e provvedimenti

Lucia Borgonzoni incubo di Bersani : "Chiudiamo bottega" - la premonizione sull'Emilia Romagna. SinisTra addio? : "La gara è dura". L'incubo Emilia Romagna agita i sonni di Pier Luigi Bersani. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente di Articolo 1 ed ex segretario del Pd non nasconde i rischi di un clamoroso trionfo di Lucia Borgonzoni, candidata governatrice della Lega e di Matteo Salvini, alle regi

Lucia Borgonzoni - sondaggi ed "effetto Traino" : "Perché in Emilia l'asse Pd-M5s non reggerà" : Sarà "effetto traino". Lucia Borgonzoni crede nell'impresa: sondaggi alla mano, la Lega può espugnare la roccaforte rossa Umbria, piegando l'alleanza Pd-M5s alle regionali del 27 ottobre. A quel punto, spiega la candidata di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna, la vittoria sarà un volano

E. Romagna : Salvini - ‘centrodesTra su Borgonzoni - partita chiusa’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Tensioni nel centrodestra sul candidato in Emilia Romagna? “partita chiusa. Lucia Borgonzoni parte in vantaggio rispetto a Bonaccini del Pd”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo E. Romagna: Salvini, ‘centrodestra su Borgonzoni, partita chiusa’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Lucia Borgonzoni - retroscena dal vertice Tra Salvini - Meloni e Berlusconi : non sarà più candidata in Emilia? : Centrodestra insieme alle regionali, ma esplode il caso Lucia Borgonzoni. Secondo la Stampa, nel vertice a tre tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ha sancito il patto di ferro tra le forze d'opposizione sarebbe stata risollevata ufficialmente dalla leader di Fratelli d'Italia