New Amsterdam 2 | anticipazioni 15 dicembre | Max Goodwin torna a lavoro dopo l' incidente

Ascolti usa martedì 22 ottobre - crescono New Amsterdam e This is Us : Ascolt USA martedì 22 ottobre crescono This is Us e New Amsterdam Ascolti usa martedì 22 ottobre – Nella serata in cui FOX inizia a occuparsi delle finali del baseball e ABC si dedica agli speciali per le feste, qualcosa si muove in casa NBC con le sue serie che crescono e si rafforzano. Ad aprire la serata della rete del pavone è The Voice stabile a 8 milioni con 1.3 di rating, +0.1 invece per This is Us con 7 milioni e 1.6, a seguire ...

New Amsterdam 2 sbarca in contemporanea su Canale5 tra morti eccellenti e new entry : Mentre negli Usa New Amsterdam 2 va avanti mettendo insieme i cocci della vita di Max dopo il finale della prima stagione, in Italia Canale5 sembra pronta a mandare in onda i nuovi episodi quasi in contemporanea a partire dal mese di dicembre. Proprio come lo scorso anno il bel medical drama NBC potrebbe diventare ottimo tappabuchi del periodo natalizio per poi andare in pausa fino a primavera quando, sempre in contemporanea Usa, potremo vedere ...

Ascolti USA ieri martedì 1 ottobre : cresce FBI - in calo New Amsterdam e tutta ABC : Ascolti tv USA martedì 1 ottobre: In calo la serata comedy di ABC, -0.2 per New Amsterdam Ascolti tv USA martedì 1 ottobre – Dopo la settimana delle premiere i dati delle serie tv in onda iniziano ad assestarsi. Se CBS ha leggermente migliorato la serata grazie a una leggera crescita di FBI, ABC invece vede calare la media della serata già a partire da The Conners che perde due decimi rispetto alla premiere. Insomma, passata la curiosità ...

Spoiler New Amsterdam 2 : la nuova vita di Max Gooldwin dopo la morte della moglie : Nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre è andato in onda, in America, il primo episodio della seconda stagione di New Amsterdam. Una puntata che ha finalmente svelato il nome del personaggio che ha perso la vita dopo l'incidente avvenuto nel corso della 1x02. Come ipotizzato alla vigilia è stata Georgia Goodwin, la moglie del protagonista, ad avere la peggio. A poche ore dalla season premiére, David Schulner ha anticipato il futuro ...

Ascolti TV USA martedì 24 settembre - sempre in forma This is Us bene anche New Amsterdam : Ascolti tv USA martedì 24 settembre record negativo per The Conners Ascolti tv USA martedì 24 settembre – Il premio strategia va probabilmente a Fox che con lo spostamento al martedì di The Resident ed Empire consolida la serata facendo crescere la media rispetto alla scorsa stagione. Tanto, inutile ribadirlo ogni volta, saranno streaming e Ascolti differiti a decidere le sorti dei vari show, l’importante è consolidare le serate e ...

Anticipazioni americane New Amsterdam 2x01 : Georgia Goodwin ha perso la vita : Ieri notte, negli Stati Uniti d'America, è andata in onda l'attesissima season premiére della seconda stagione di New Amsterdam. Una puntata a lungo attesa perchè, come anticipato nelle settimane precedenti, avrebbe svelato chi tra Helen Bloom, Lauren Sharpe e Georgia Goodwin ha perso la vita nel rovinoso incidente che le ha coinvolte nel finale della prima stagione. L'annuncio dello showrunner David Schulner non ha infatti lasciato spazio ad ...