Maltempo | sale livello Arno | a Firenze oltre prima soglia allarme

Maltempo : il livello del Po sale di 1 - 5 metri in 24 ore : Il Po si è gonfiato di circa 1,5 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta dei nubifragi che si sono abbattuti senza tregua. E' quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti a Boretto in provincia di Reggio Emilia che è rappresentativo della situazione di sofferenza dei corsi d'acqua come dimostra l'allerta emessa da Protezione civile e Arpae anche con codice rosso, per la tenuta dei corsi d'acqua nella pianura emiliana. Gli effetti del ...

Maltempo in Salento - la forza del mare fa riemergere tomba antica e ossa umane sulla spiaggia : A Porto Cesareo, in provincia di Lecce, la forza dal mare è riuscita a riportare in superficie un reperto originariamente sommerso dal mare, una tomba antica con tutto il suo contenuto, comprese ossa umane che probabilmente lì erano sepolte. Ad accorgersi del reperto archeologico sula battigia alcuni passanti che si aggiravano in spiaggia.Continua a leggere

Maltempo Civitavecchia : 2 sale operatorie del San Paolo inagibili per pioggia : A Civitavecchia la pioggia ha reso inagibili due sale operatorie dell’ospedale San Paolo, al piano 4 della struttura. Lo ha comunicato l’Asl Roma 4, a seguito delle “straordinarie condizioni di Maltempo” che hanno colpito la città. L’azienda sanitaria ha comunque rassicurato gli utenti, perché “le emergenze e le urgenze saranno garantite e spostate nell’altra area ospedaliera”. “L’Asl ...

Maltempo Puglia : parte la conta dei danni in Salento : Al via in Salento la conta dei danni provocati dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi, ai fini della richiesta dello stato di calamità: il presidente della provincia di Lecce ha invitato i sindaci ad eseguire ricognizioni sui territori colpiti dalle avversità meteorologiche (venti oltre i 100 km/h, forti mareggiate e piogge torrenziali). Sul versante jonico, in particolare a Porto Cesareo, Gallipoli, Santa Maria di Leuca e Santa ...

Maltempo Puglia - mareggiate e trombe d’aria : inizia la conta dei danni sul litorale salentino : Si corre ai ripari e inizia la conta dei danni sul litorale salentino jonico che da Porto Cesareo a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato flagellato dalle mareggiate. A Porto Cesareo un duro colpo è stato inferto al porto turistico da una tromba d’aria. A Santa Maria di Leuca, frazione del Comune di Castrignano del Capo, i danni sono altrettanto ingenti e l’amministrazione valuta di chiedere lo stato di emergenza per ...

Salento - il Maltempo provoca grossi danni a Porto Cesareo : pontili e barche distrutti : Un'altra violenta tromba d'aria ha colpito la notte scorsa il Salento, precisamente il versante ionico e quello adriatico della provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, i danni maggiori si sono registrati nella nota città turistica di Porto Cesareo, sullo Ionio, che è stata sferzata da venti fortissimi e piogge torrenziali. Stamattina gli abitanti della città si sono svegliati in un clima che pareva uscire da ...

Il Maltempo sferza il Salento e il resto della Puglia : pioggia torrenziale e tanti danni : Il forte maltempo annunciato nei giorni scorsi ha cominciato a colpire dalla notte scorsa il sud Italia, e precisamente la Basilicata e soprattutto la Puglia, in particolare nel Salento, dove in queste ore si stanno verificando fenomeni meteorologici davvero estremi. Piogge torrenziali e grandinate stanno mettendo a dura prova le aziende agricole salentine, che hanno visto seriamente danneggiati i propri raccolti. A tutto questo si aggiungono le ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo sta risalendo l’Italia : altre 24 ore di forte Maltempo - è come un Uragano di 2ª Categoria : Il Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia è diventato un vero e proprio “mostro” di maltempo, raggiungendo una bassa pressione di 989hPa pochi chilometri a ovest delle isole Egadi, in Sicilia. Ha iniziato a risalire il mar Tirreno e nel corso del pomeriggio/sera, approfondendosi ulteriormente (fino a 986hPa circa), si muoverà verso Nord/Est, raggiungendo la Campania durante la prossima notte. Intanto il vento ha ...

Maltempo Puglia : danni ingenti dopo la grandinata in Salento : Un’eccezionale grandinata si è abbattuta nelle ultime ore in provincia di Lecce, soprattutto nella zona di Parabita, e ha prodotto danni ai campi di verdure invernali: lo rende noto Coldiretti Puglia che ha accertato l’azzeramento delle colture di cavoli, broccoli, cime di rapa e delle piantine di fragole appena messe a dimora. “Gli eventi climatici estremi – denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia ...

Maltempo : l’emergenza idrogeologica a Salerno “causata dal tombamento abusivo del canale Torello” : “l’emergenza idrogeologica, con allagamenti e colate di fango, registrata domenica scorsa in Comune di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, è stata causata dal tombamento abusivo del canale Torello, nell’omonima frazione, per realizzare una strada comunale nel primo tratto e poi provinciale“: lo afferma l’ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) sulla ...

Maltempo Campania : nel Salernitano nuove evacuazioni e stop ai treni : Ancora famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni nel Salernitano a causa del Maltempo. Dopo Siano e Nocera Inferiore, questo pomeriggio, il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, ha firmato un’ordinanza di sgombero ‘ad horas’ per la popolazione residente nella zona a confine con Tramonti, alle pendici del monte Finestra. Le località interessate dall’evacuazione sono Contrapone, San Martino, Pella, ...

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Maltempo Salerno : la Guardia Costiera salva 2 persone su una barca a vela : La Guardia Costiera di Salerno ha tratto in salvo nella notte due persone su una barca a vela di dieci metri in balia delle onde, al largo di Conca dei Marini. La richiesta di soccorso è arrivata tramite il dispositivo radio in uso alla sala operativa della Guardia Costiera di Salerno: è stata effettuata da una donna che si trovava in compagnia di un uomo, a bordo di una barca con motore in avaria e che stava procedendo con una sola vela, ...

Maltempo Campania - nel Salernitano altre evacuazioni : rischio colate di fango : Il sindaco di Siano (Sa), nel Salernitano, Giorgio Marchese ha ordinato l’evacuazione dei 63 residenti di due strutture sanitarie di via Santa Maria delle Grazie. Il provvedimento arriva a seguito della comunicazione della sala operativa della Protezione Civile con cui fa sapere che è stato superato il “livello pluviometrico passando alla fase operativa di allarme per la classe VI (colate rapide di fango) che prevede ...