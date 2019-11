Napoli | agguato contro il direttore di Campania Notizie Ipotesi camorra

Iene - Filippo Roma aggredito alla festa del M5s a Napoli : vergognoso agguato grillino : A Luigi Di Maio è bastata una manciata di minuti per spazzare via il ricordo del "VaffaDay" e quello di un movimento, il suo, che faceva degli ideali i pilastri dell' azione politica. Assaggiato il potere e adagiate le terga sulle comode poltrone che contano, i grillini hanno cambiato idea. «Governe

Napoli - agguato in ospedale : le immagini degli spari e della fuga dei pazienti : Casco in testa e pantaloni bianchi. Così, armato di pistola, un sicario la notte tra il 16 e il 17 maggio scorso è entrato nel cortile dell’ ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli ed ha aperto il fuoco sulla folla. Ha sparato ad altezza uomo mentre i pazienti fuggivano. Un video, diffuso oggi dai Carabinieri di Napoli , ricostruito grazie alle telecamere del presidio e a quelle della videosorveglianza, riprende i momenti principali del fatto: ...

Agguato in ospedale a Napoli - 3 arresti : 9.32 Tre le persone arrestate da Carabinieri e Polizia per l' Agguato a maggio scorso nell' ospedale Vecchio Pellegrini,a Napoli . In quell'occasione fu "gambizzato" un giovane e furono sparati colpi contro i soccorritori.Secondo gli inquirenti,l' Agguato nato in contesto camorristico è legato al traffico di droga.Determinanti per gli arresti le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le intercettazioni.Gli investigatori hanno ...

Napoli - ergastolo al boss Rinaldi per l'agguato nel circolo di Portici : uccise il capo dei Barbudos e una vittima innocente : ergastolo per il boss Ciro Rinaldi e per gli altri imputati per il duplice omicidio di Ciro Colonna (ragazzo estraneo alla camorra, colpito per errore) e per Raffaele Cepparulo, boss dei Barbudos...