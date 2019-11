Maltempo | frana a Ventimiglia | isolate 150 persone

Maltempo in Liguria : improvvisa frana a Sanremo - coinvolte alcune auto : Il Maltempo inizia ad entrar nel vivo della scena e cominciano anche i primi disagi sulle regioni del nord. Una notizia dell'ultim'ora ci informa di una frana avvenuta a Sanremo, in Liguria,...

Maltempo Veneto - frana nel vicentino : evacuate 15 persone - “forte boato - pensavamo a un terremoto” : Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta. evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che ...

Maltempo Pozzuoli : frana costone sul lungomare - evacuate 22 famiglie : Il sindaco di Pozzuoli (Napoli) Vincenzo Figliolia ha firmato ieri sera un’ordinanza con la quale ha disposto, in via precauzionale, l’evacuazione di 22 famiglie residenti nel condominio di via Barletta, nella zona del lungomare. Il provvedimento si è reso necessario in seguito al sopralluogo effettuato nel tardo pomeriggio di ieri dai Vigili del Fuoco, che hanno constatato il “distacco di un grosso quantitativo di terreno ...

Maltempo Sicilia - frana sulla SS385 : traffico sbloccato : traffico sbloccato sulla strada statale 385 ‘Di Palagonia’ chiusa oggi tra Grammichele e Caltagirone, in entrambe le direzioni, a causa di una una frana provocata dal Maltempo. La strada era stata chiusa dal km 48 al km 55, nel catanese. L'articolo Maltempo Sicilia, frana sulla SS385: traffico sbloccato sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Catania - frana su Ss 385 : chiuso tratto di strada : La strada statale 385, ‘Di Palagonia’, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 48 al km 55, tra Grammichele e Caltagirone, in provincia di Catania, per la presenza di una frana che, a causa del Maltempo, si è riversata sull’asfalto. L'articolo Maltempo Catania, frana su Ss 385: chiuso tratto di strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana - frana un muro di contenimento a Firenze : un’auto danneggiata : Le piogge stanno causando disagi in Toscana, dove un muro di contenimento è franato a Firenze a causa del Maltempo. Il muro, posto a delimitazione di una proprietà privata, è franato questa mattina intorno alle 10.30 a causa del Maltempo in via Torre del Gallo sulle colline della città. Un’auto in transito è stata parzialmente investita dai detriti e danneggiata, illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili ...

Maltempo - frana nel Lecchese : isolata frazione : Allarme Maltempo in provincia di Lecco. Una frana di circa cento metri cubi di fango, massi e detriti ha causato oggi l’isolamento della frazione Vezio di Perledo, centro affacciato sul ramo Lecchese del Lago di Como. Lo smottamento è avvenuto in località campallo. Nessuno è rimasto ferito ma la strada è quella di collegamento per l’area artigianale e la frazione – nota per il castello di Vezio – dove abitano quaranta ...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

?Maltempo - in Liguria è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio - fiumi esondati. In Campania famiglie sfollate : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo Liguria : grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova : Una imponente frana è caduta sulla strada per Costa di Bargone, nel Chiavarese, schiacciando due auto e schiantando due antichi muri. isolate una cinquantina di persone che vivono nell’antico borgo di Costa di Bargone. L'articolo Maltempo Liguria: grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria - frana di fango su una casa : ferita una donna : Una frana di fango è caduta su una casa a san Pietro di Frascati, nel comune di Castiglione Chiavarese, sulle alture del Tigullio. Secondo quanto appreso, una donna, che si trovava in casa, è rimasta leggermente ferita e è stata trasportata in ospedale dai vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria, frana di fango su una casa: ferita una donna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - in Liguria esonda torrente. Il sindaco di Sestri : «Rimanete in casa». Frana a Sanremo : 60 isolati : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Maltempo - frana il muro di un parcheggio : traffico in tilt nel Vesuviano. Strade allagate a San Giorgio : frana il muro di cinta di un parcheggio pubblico: strada chiusa e disagi alla circolazione. Il Maltempo delle ultime ore ha provocato a Trecase, in via Casa Cirillo la strada che porta...

Maltempo Calabria : “Al via i lavori in seguito alla frana di Bagnara” : “Tra qualche giorno inizieranno i lavori che, finalmente, metteranno fine all’isolamento della zona Santa Barbara di Pellegrina, nel comune di Bagnara Calabra, dovuto al crollo di una frana, avvenuto nel gennaio 2018. L’intervento consentirà inoltre la messa in sicurezza di uno dei tratti più critici della statale 18, particolarmente pericoloso soprattutto nei periodi invernali. Come aveva annunciato l’ex ministro delle ...