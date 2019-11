Coppa Davis 2019 - una collocazione in calendario che non convince. Giocatori esausti e logori - possibili sorprese : Il conto alla rovescia sta per terminare. L’edizione 2019 della Coppa Davis sarà quella della rivoluzione e del cambiamento epocale come si è scritto: addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana (18-24 novembre) dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre, divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per ...

Coppa Davis 2019 : Jannik Sinner avrebbe meritato la convocazione? Superficie favorevole - Barazzutti ha privilegiato l’esperienza : Mancano ormai pochi giorni alle Davis Cup Finals, il nuovo format dell’ormai ex Gruppo Mondiale della Coppa Davis, che si disputerà da lunedì 18 a domenica 24 sui campi indoor della Caja Magica di Madrid. Nei primi quattro giorni si disputeranno le partite di sei gironi all’italiana composti da tre squadre ciascuno, le vincenti e le due migliori seconde accederanno ai quarti di finale di venerdì, sabato sarà poi la volta delle semifinali e ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Milos Raonic non ci sarà contro l’Italia. Convocato al suo posto Brayden Schnur : Il Canada dovrà fare a meno di Milos Raonic alle finali di Coppa Davis 2019. Il numero trentuno del mondo ha fatto sapere di non poter rispondere alla convocazione della sua nazionale e quindi non sarà uno degli avversari dell’Italia, inserita nello stesso girone con presenti anche gli Stati Uniti. Un’assenza sicuramente molto pesante per il Canada, che si affiderà ai suoi “giovani terribili” Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. ...

Coppa Davis 2019 : le avversarie dell’Italia. Girone di ferro - USA e Canada ossi durissimi : Con l’avvicinarsi del tempo delle finali di Coppa Davis, nel nuovo ed assai discusso format su una settimana alla Caja Magica di Madrid, andiamo a scoprire meglio le carte che si andranno a giocare gli Stati Uniti e il Canada, che sono le due avversarie dell’Italia nel Girone F. Va ricordato che ai quarti di finale passano le prime di ognuno dei sei raggruppamenti più le due migliori seconde. Partiamo dal Canada, se non altro perché, ...

Coppa Davis 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra solidissima in singolare - incognita sul doppio : Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 18 al 24 novembre le attenzioni del mondo del tennis saranno tutte concentrate sulle Finals di Coppa Davis 2019, nuovo format della competizione mondiale a squadre più importante di questa disciplina che si disputerà alla Caja Magica di Madrid. 18 squadre presenti, divise in sei gironi da tre e l’Italia se la vedrà nel Girone F contro gli Stati Uniti e il Canada. Il regolamento prevede che le ...

Coppa Davis 2019 : Berrettini e Fognini certi in singolare - giocheranno insieme anche in doppio? E’ l’unico dubbio da sciogliere per Barazzutti : Mancano otto giorni al via delle Davis Cup Finals, il nuovo format del Gruppo Mondiale della Coppa Davis che prevede alla Caja Magica di Madrid la disputa su campi veloci indoor di sei gironi all’italiana di tre squadre ciascuno, al termine dei quali le sei vincenti e le due migliori seconde approderanno ai quarti di finale, quindi si terranno via via semifinali e finali. L’Italia affronterà nel difficilissimo girone F gli Stati Uniti e il ...

Calendario Coppa Davis 2019 : date e programma dalla fase a gironi alla finale. Come vederla in tv : Il conto alla rovescia sta per scadere. L’edizione 2019 della Coppa Davis sarà quella della rivoluzione e del cambiamento epocale Come si è scritto: addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana (18-24 novembre) dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre, divise in 6 gironi da tre formazioni ...

Coppa Davis 2019 : Italia mai così competitiva da due decenni. Fognini e Berrettini coppia da sogno - doppio solido : ma il girone sarà durissimo : Il 2019 è stato un anno eccezionale per il tennis maschile Italiano e ci sono ancora degli obiettivi che possono migliorare ulteriormente questa stagione. Matteo Berrettini e Fabio Fognini sono ancora all’inseguimento di un posto nelle ATP Finals e soprattutto ci saranno le finali della Coppa Davis, dove l’Italia si presenta con grandi ambizioni e con una squadra veramente competitiva. Corrado Barazzutti non ha probabilmente mai ...

Coppa Davis 2019 - tutti i convocati delle Finals a Madrid. Parata di stelle con Nadal - Djokovic - Murray e Medvedev : La grande sfida delle Finals di Coppa Davis 2019 sta per cominciare. Dal 18 al 24 novembre, sul veloce indoor della “Caja Magica” di Madrid, assisteremo al nuovo format della manifestazione a squadre più importante del tennis mondiale. Sono 18 le squadre a prendervi parte, suddivise in sei gironi: Gruppo A: Francia, Serbia, Giappone; Gruppo B: Croazia, Spagna, Russia; Gruppo C: Argentina, Germania, Cile; Gruppo D: Belgio, Australia, ...

Coppa Davis – I convocati dell’Italia : Fognini e Berrettini la coppia d’oro - ma c’è un’esclusione eccellente : L’Italia ha diramato le convocazioni per la Coppa Davis 2020: Fognini e Berrettini gli alfieri del team azzurro, resta a casa il giovane Sinner Come previsto dal regolamento della nuova Coppa Davis, tutte le nazioni partecipanti sono tenute a diramare la lista dei convocati per il torneo 4 settimane prima dell’evento. Il capitano azzurro, Corrado Barazzutti, ha dunque reso noti i 5 azzurri che dal 18 al 24 novembre proveranno a ...

Coppa Davis – C’è il sì di altri due big : Djokovic e Murray confermano la loro presenza : Si arricchisce di due nomi importanti il lotto dei top player presenti nella nuova Coppa Davis 2019: Djokovic e Murray hanno detto sì Dopo la conferma di Rafa Nadal, nominato capitano della Spagna, la Coppa Davis 2019 ha incassato il ‘sì’ di altri due grandi nomi del tennis mondiale: Novak Djokovic ed Andy Murray ci saranno. La competizione che prenderà il via dal 18 al 24 novembre, con il nuovo formato voluto da Cosmos, vedrà ...

Coppa Davis - cinque convocati azzurri : Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Simone Bolelli. Sono i cinque azzurri convocati dal capitano Corrado Barazzutti in vista delle Finals di Davis Cup 2019, in programma dal 18 al 24 novembre sul veloce indoor della "Caja Magica" di Madrid. Lo annuncia Fit. Si tratta della prima edizione della manifestazione con il nuovo format e il conto alla rovescia è ormai lanciato. Come prevede il regolamento, quattro settimane ...