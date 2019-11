Riverdale 4X06 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) L’episodio diva in onda sulla The CW mercoledì 13 novembre 2019. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONEL’episodiosi intitola Chapter Sixty-Three: Hereditary, che tradotto significa letteralmente “Capitolo sessantatre: Ereditario”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Mentre Archie lotta per tenere lontani i bambini del vicinato dall’influenza di Dodger, si rivolge a un inaspettato alleato per chiedere aiuto. Jughead scopre un mistero che circonda l’autore dei libri dei Baxter Brothers, mentre Betty si confronta con Charles sul suo passato. Alla fine, Veronica ha a che fare con un grande scossone a casa, e Cheryl e Toni ricevono alcuni ...

