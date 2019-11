The Walking Dead 10 tra la reunion di Negan e Lucille e uno scontro al vertice rubato dai

Anticipazioni The Walking Dead 10x05 : Negan in fuga : Come ogni domenica è tempo di tornare in onda per "The Walking Dead", trasmesso negli Stati Uniti dal canale via cavo AMC. La serie, giunta al decimo ciclo di episodi, tornerà infatti domenica 3 novembre con il quinto appuntamento stagionale, dal titolo "What It Always Is". In Italia l'episodio sarà trasmesso nel consueto appuntamento di lunedì 4 novembre alle 21:15 su FOX (canale 112 di Sky) con doppiaggio in italiano....Continua a leggere

The Walking Dead 10×05 all’insegna di Negan e Alpha? Anticipazioni episodio del 4 novembre : Negan sarà il protagonista di The Walking Dead 10x05? La domanda che si faranno i fan alla fine dell'episodio numero 4 in onda questa sera su Fox non potrà che essere questa dopo quello che succederà. I misteri si infittiscono su questa stagione che stenta davvero a decollare, ma il primo trailer del prossimo episodio promette scintille o, almeno, tanto sangue, visto che il leader dei Salvatori è tornato libero e adesso potrebbe davvero fare di ...

The Walking Dead 10 tra baci - morti e possibili uscite di scena : anticipazioni episodio del 28 ottobre : Inizia il conto alla rovescia in attesa di rivedere The Walking Dead 10 in seconda serata su Fox. I fan continuano ad incrociare le dita sperando che la situazione ascolti migliori un po' e che la rete italiana non si lasci sfuggire la serie rischiando di dire addio, o quasi, alla programmazione italiana proprio come è successo a Fear The Walking Dead (i fan sono ancora in attesa di notizie sulla quinta stagione), anche se al momento la ...

The Walking Dead 10X05 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : The Walking Dead 10X05 va in onda domenica 3 novembre 2019 sulla AMC americana e il giorno dopo su Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler.DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 10X05: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 10X04 si intitola What It Always Is , che tradotto in italiano significa “quello che è sempre”. L’emittente televisiva ha ...

Anticipazioni The Walking Dead 10x04 : sale la tensione ad Alexandria - Hilltop in pericolo : Appuntamento fissato per domenica 27 ottobre con una nuova puntata di "The Walking Dead", giunto alla sua decima stagione. La quarta puntata di questo ciclo di episodi, dal titolo "Silenhce the Whisperers", andrà in onda come sempre sul canale statunitense AMC. In Italia toccherà aspettare lunedì 28 ottobre alle 21:15, quando la puntata verrà trasmessa in prima tv su FOX (canale 112 di Sky). L'episodio sarà visibile anche in streaming su ...

In The Walking Dead 10 Dante e Siddiq protagonisti di nuovi colpi di scena? Negan e Maggie di nuovo al confronto : La prima parte di The Walking Dead 10 sta andando via veloce ma ancora nessuno scontro è davvero arrivato all'apice lasciando i fan in crisi. Tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni quando le cose si faranno serie per gli alessandrini spinti a dover reagire al clima di terrore e paranoia vissuto in questi mesi accanto ai Sussurratori. Alpha ha perdonato il loro ingresso nel confine che aveva segnato usando le teste dei loro compagni ma, in ...

In The Walking Dead 10×04 tutti vogliono vendetta - Negan entrerà in azione? Anticipazioni 28 ottobre : Lunedì prossimo The Walking Dead 10x04 andrà in onda in seconda serata su Fox in italiano portando area di vendetta sullo schermo. La situazione non è più sostenibile e la paranoia in cui tutti vivono (Carol su tutti) sembra ormai pronta a sfociare nella vendetta più cruda. Michonne e i suoi si sono preparati a lungo per questo momento convinti che il loro compito fosse quello di difendersi ma adesso che Alpha ha alzato la testa e ha vantato ...

The Walking Dead 10X04 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : L’episodio The Walking Dead 10X04 va in onda domenica 27 ottobre 2019 sulla AMC americana e il giorno dopo su Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler.DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 10X04: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 10X04 si intitola Silence the Whisperers, che tradotto in italiano significa “silenzia i Sussurratori”. L’emittente ...

In The Walking Dead 10 nuovi guai si avvicinano all’orizzonte tra zombie e confini : anticipazioni 21 ottobre : Nuovo episodio di The Walking Dead 10 oggi, 21 ottobre, su Fox di Sky, per la gioia dei fan. Siamo ormai giunti al terzo episodio di questa stagione che segnerà l'uscita di scena di Michonne e ancora poco o niente sembra muoversi rispetto alla trama che conosciamo. Anche questa sera i piccoli scossoni non mancheranno soprattutto per via dei Sussurratori, di Carol e di Negan ma gli ascolti tv dei primi due episodi lasciano temere il peggio, ...

Anticipazioni The Walking Dead 10x03 : Alexandria è sotto assedio : Entra definitivamente nel vivo la decima stagione di "The Walking Dead" che in questo fine settimana tornerà con il suo consueto appuntamento domenica 20 ottobre sulla rete statunitense AMC. La messa in onda in Italia è invece prevista per lunedì 21 ottobre alle 21:15 su Fox, canale 112 del satellitare di Sky. L'episodio 10x03, dal titolo "Ghosts" (Fantasmi), si preannuncia ricco di azione e destinato a far partire definitivamente la guerra tra ...

“Sembra The Walking Dead” : l’odissea vissuta dai passeggeri su un treno sulla Circumvesuviana : Il treno della Circumvesuviana si è fermato nei pressi della stazione di piazza Garibaldi, a Napoli, per via del surriscaldamento di alcune resistenze. E’ accaduto ieri e la notizia è salita alla ribalta delle cronache perché i passeggeri sono stati costretti a proseguire il viaggio a piedi lungo i binari. Un’altra giornata da dimenticare, dunque, per i viaggiatori delle linee gestite dall’Eav. Il fatto, in base quanto ...

In The Walking Dead 10×03 lo scontro è servito : chi morirà? Anticipazioni 21 ottobre : Prima missione per Gamma che si presenterà alla porte di Michonne e Daryl per annunciare che qualcosa sta per cambiare e in The Walking Dead 10x03 lo scontro è servito. Basta guardarsi da lontano come Carol e Alpha hanno fatto nei giorni scorsi, adesso è il momento di agire e presto tutti si ritroveranno di nuovo faccia a faccia e non solo. Inseguimenti, sangue e colpi bassi sono al centro del rocambolesco episodio dal titolo "Fantasmi" in ...

The Walking Dead 10 inizia a giocare duro con il passato di Alpha e Beta e la decisione di Gamma : anticipazioni 14 ottobre : Ascolti bassi e première flop per The Walking Dead 10 che torna in onda oggi in Italia su Fox sempre alle 22.25 con il secondo episodio che tornerà indietro di sette anni raccontando al pubblico il primo incontro tra Alpha e Beta e la loro storia. Le cose potrebbero farsi interessanti sicuramente più del primo episodio criticato da gran parte del pubblico tra meme (in stile Pirati dei Caraibi) e fuga dalla serie. Ma cosa succederà in questo ...

The Walking Dead 10X03 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : L’episodio The Walking Dead 10X03 va in onda domenica 20 ottobre 2019 sulla AMC americana e il giorno dopo su Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler SCOPRI TUTTO SU #THEWalkingDead The Walking Dead 10X03: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio pilota The Walking Dead 10X03 si intitola Ghosts, che tradotto in italiano significa “fantasmi”. L’emittente televisiva ha ...