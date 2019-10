Lavoro | l' Italia va a passo di gambero | persi 60mila posti in tre mesi

Storie Italiane - Lavinia Biagiotti : “L’amore per il Lavoro vince sul dolore” : Lavinia Biagiotti intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Vinco il dolore con l’amore” E’ stata la figlia di Laura Biagiotti l’ospite intervistata da Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 29 ottobre 2019. Nel salotto del seguitissimo programma della tarda mattinata di Rai1, Lavinia Biagiotti ha parlato a lungo della mamma, con la quale aveva un rapporto speciale, affermando ...

Lavoro - 11mila assunzioni da Poste a Gruppo Siram : ecco la top 10 in Italia per regione e settore : Sul territorio a farla da padrone per gli annunci di Lavoro è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Nei settori svettano l’area vendite, l’informatica e l’engineering

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : “-70% spesa nei paesi fantasma - SOS Lavoro” : Nei paesi svuotati dal Terremoto e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle spesa che sta soffocando l’economia locale e il lavoro, a partire dagli agricoltori e dagli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione del più grande mercato dei produttori terremotati allestito a Roma a tre anni dalle scosse che il 26 ottobre 2016 hanno devastato ampie aree del ...

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - il capoLavoro di Matteo Salvini - Lega al 35% - bene FDI - stabile Forza Italia - crollo PD e M5S : Uno scenario apocalittico quello che si potrebbe prospettare se gli Italiani fossero chiamati alle urne nelle prossime ore. la Lega secondo gli Ultimissimi sondaggi sarebbe al 35% delle preferenze. Un risultato sbalorditivo per Matteo Salvini che vede ancora crescere la sua popolarità. Il leader della Lega in queste ore è in Umbria dove sta cercando con tutte le forze di portare il centrodestra alla vittoria alle prossime regionali che si ...

Lavoro - Livi (Q8 Petroleum Italia) : 'Cambiamento digitale influisce su risorse umane' : Roma, 24 ott. (Adnkronos/LabItalia) - "Le risorse umane sono profondamente impattate dal cambiamento digitale che non riguarda solo l'organizzazione, ma tutta la società in senso più ampio". A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Livio Livi, direttore del personale di Q8 Petroleum Italia, in occasione del

Il posto di Lavoro è la nuova tangente nell'Italia corrotta : "Un quadro preoccupante ma non devastante", dice Raffaele Cantone. Ecco la fotografia scattata dal dossier Anac sui casi di...

La scuola prepara al Lavoro? Il pensiero degli italiani : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – La scuola prepara al lavoro? è questa la domanda a cui vuole rispondere la ricerca ‘Giovani e lavoro” realizzata da Nestlé e presentata nel corso dell’incontro dal titolo ‘La scuola prepara al lavoro. Vero o falso? Ecco cosa ne pensano gli italiani”. Un appuntamento promosso in occasione dell’edizione 2019 della VET Week, la Settimana Europea della Formazione ...

QUOTA 100 E RDC/ Le correzioni per aiutare il Lavoro in Italia : Il nuovo Governo non sembra avere una strategia chiara in tema di lavoro. Potrebbe cominciare correggendo QUOTA 100 e Rdc

Siria - Palazzo Chigi : “Italia al Lavoro per stop armi a Turchia dall’Ue. Contrastare l’attacco per evitare ulteriori sofferenze ai curdi” : Il governo italiano vuole che tutta l’Unione europea interrompa la vendita di armi alla Turchia, perché l’attacco militare nel nord della Siria va contrasto “con ogni strumento consentito dal diritto internazionale”. Dopo l’annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle, arriva anche la nota ufficiale di Palazzo Chigi: “Il Governo è già da ieri al lavoro affinché l’opzione ...

Incidenti sul Lavoro : l’Italia “paga un tributo troppo alto” : “Gli Incidenti sul lavoro rappresentano un fenomeno drammatico e purtroppo sempre attuale. Ancora oggi, nel 2019, l’Italia paga un tributo troppo alto, in termini di ‘morti bianche’ e di gravi infortuni, alla mancanza di sicurezza su molti luoghi di lavoro che richiedono mansioni difficili e rischiose. È inaccettabile che in un Paese moderno si continui a morire di lavoro“: lo afferma la presidente del Senato, Elisabetta ...

Ispettori dimezzati e poca prevenzione : in Italia tre morti sul Lavoro al giorno : Dal 2016 sono aumentate del dieci per centoDa gennaio ad agosto le vittime sono 685Landini: serve un sistema come la patente a puntiMa gli Ispettori in un decennio si sono dimezzati

Manager a Dubai. “Sono italiana ma figlia di migranti e a casa mi sentivo discriminata. Prima di partire ho cercato Lavoro per 5 mesi” : “Amo l’Italia, è il mio Paese, ma non puoi essere italiana se hai un nome straniero e se sei musulmana“. Asmaa Youssef, 23 anni, nata e cresciuta in Italia da una famiglia di migranti – madre marocchina, padre egiziano e nonna di origini siriane – non si è mai sentita davvero italiana. Eppure lo è: la cittadinanza l’ha richiesta e ottenuta a diciotto anni. Così l’identità che non le ha dato ...

Italia 5 stelle Napoli - Grillo : “Stiamo dando la narrazione al Pd - è meraviglioso”. Di Maio : “Non scapperemo dalle promesse”. Conte : “Mio partito? Lavoro benissimo con M5s” : “Basta essere arrabbiati, ora carichiamoci il Movimento sulle spalle. Non scapperemo dalle promesse, noi siamo la terza via”. Luigi Di Maio si è presentato davanti ai 5mila e 500 attivisti dell’Arena Flegrea di Napoli e, nella serata più importante di Italia 5 stelle (che secondo gli organizzatori oggi ha visto 25mila ingressi), ha esordito facendo gli auguri di buon compleanno ai suoi. E, in un momento molto delicato per il ...

Abusi sessuali sulle donne al Lavoro - a Italia e Spagna il primato : Il 21% delle donne europee è stata vittima di una forma di violenza di genere o di violenza sessuale negli ultimi 12 mesi sul posto di lavoro. In particolare, in Italia e Spagna, per via delle “interazioni culturalmente associate alla seduzione, dalle osservazioni sul fisico, alle proposte oscene, inviti a cena, regali imbarazzanti”. A due anni esatti dal caso Weinstein (5 ottobre 2017), uno studio affidato dalle Fondazione ...