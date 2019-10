Andrea Dovizioso MotoGP | GP Malesia 2019 | “Il distacco da Marquez è enorme | abbiamo

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Sepang è la mia pista preferita - saremo competitivi” : Andrea Dovizioso ha ormai blindato il secondo posto nella classifica del Mondiale MotoGP alle spalle di Marc Marquez, il forlivese chiuderà in piazza d’onore per il terzo anno consecutivo ma è il massimo obiettivo a cui si può aspirare vista la caratura del fenomeno spagnolo. L’alfiere della Ducati, in stagione capace di vincere due gare (Qatar e Austria), è reduce dal poco soddisfacente settimo posto in Australia ma guarda con ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Chi voleva correre pensava ai propri interessi” : Andrea Dovizioso, come suo solito, non le manda a dire. La cancellazione delle qualifiche del GP d’Australia 2019 di MotoGP hanno suscitato molte polemiche, con il romagnolo al quale non è andato giù il comportamento di diversi colleghi nella riunione improvvisata con la direzione gara. “Marquez, Rins e Pol Espargarò erano andati molto forte nel turno e quindi spingevano per cercare di fare la qualifica. Sto notando però che quasi ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Molti piloti non sono obiettivi in Safety Commission - si guarda solo ai propri interessi…” : Il programma odierno delle qualifiche della MotoGP è stato cancellato a Phillip Island per motivi di sicurezza legati non alla pioggia, ma al vento. Raffiche potentissime ed imprevedibili hanno provocato diverse cadute nelle tre classi ma è stata la fuoriuscita di pista a più di 300 km/h di Miguel Oliveira a convincere la direzione gara a sospendere l’attività in pista in attesa di un confronto con i piloti. Andrea Dovizioso, ai microfoni ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Bene il secondo tempo - ma il grip continua a mancare” : Andrea Dovizioso chiude con il secondo tempo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP. Un risultato sorprendente, dato che la Ducati spesso ha faticato a Phillip Island, ma che il pilota romagnolo spiega in questa maniera. “Abbiamo sfruttato due gomme per trovare il miglior tempo possibile – conferma ai microfoni di Sky Sport – dato che domani le previsioni parlano di pioggia lungo tutto il ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Sarà difficile lottare per il podio - dire che sono ottimista sarebbe troppo” : Il tracciato di Phillip Island (Australia) non è mai stato quello preferito dalla Ducati e sarà teatro del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Se si esclude la parentesi di Casey Stoner (2007-2010), la Rossa ha sempre fatto fatica per i cronici problemi di percorrenza in curva. Ecco che Andrea Dovizioso, secondo della classifica mondiale della classe regina e con il titolo iridato già assegnato allo spagnolo Marc Marquez, cercherà ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Phillip Island circuito difficile per noi - voglio mantenere la seconda posizione in classifica” : Una vittoria in 125cc nel 2004 e due terzi posti in MotoGP nel 2011 e 2018, sono questi i migliori risultati ottenuti da Andrea Dovizioso in carriera nel Gran Premio d’Australia. Il forlivese della Ducati ha sempre fatto molta fatica ad esprimersi al meglio sul selettivo tracciato di Phillip Island, come dimostra il pessimo 13° posto raccolto due anni fa mentre si stava giocando il titolo iridato con Marc Marquez. Dovizioso, reduce da due ...

MotoGP - la flessione di Andrea Dovizioso e della Ducati. Il confronto con il 2018 ed una sfida a Marquez di fatto mai iniziata : 119 punti: è questo il distacco in classifica generale di Andrea Dovizioso dallo spagnolo Marc Marquez nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il campionato della classe regina è già andato in archivio dal penultimo round disputato in Thailandia, con la palla n.8 andata in buca per l’iberico della Honda. Una stagione dominata dall’asso nativo di Cervera, con 10 successi e 15 podi, quando mancano tre weekend al termine. Un confronto che non c’è ...

VIDEO GP Giappone MotoGP 2019 : Andrea Dovizioso raggiunge quota 100 podi in carriera : Andrea Dovizioso conquista un brillante terzo posto nel Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP e centra il 100esimo podio della sua carriera. Un traguardo notevole per il pilota romagnolo che va a sancire una costanza di rendimento notevole. Nella gara di Motegi di oggi il ducatista ha messo in mostra una ottima rimonta che ha riportato il sorriso dentro il box. Andiamo, quindi, a celebrare questo traguardo con “Desmo ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avevamo un bel passo - avessi avuto un giro in più sarei arrivato secondo…” : Andrea Dovizioso è terzo al termine del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Ducati è stato costretto a una corsa in rimonta, per l’esito delle qualifiche. La Rossa, da questo punto di vista, ha permesso al forlivese di risalire diverse posizioni, centrando un podio significativo dopo un sabato decisamente complicato. A premiare l’alfiere di Borgo Panigale è stata la ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Peccato per il settimo tempo - il feeling non è male ma…” : Andrea Dovizioso non può essere contento del settimo posto nelle qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il forlivese ha sofferto molto più del previsto le basse temperature, non trovando la quadra con il set-up, soprattutto nel time-attack. Tuttavia, il ducatista è abbastanza confidente di poter fare meglio in gara, anche se la partenza sarà decisiva per non perdere posizioni e ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Motegi potrebbe favorirci - l’obiettivo è il secondo posto in classifica” : Andrea Dovizioso sbarca a Motegi per una tappa importante del suo Mondiale MotoGP 2019. Il Gran Premio del Giappone, solitamente, ha sempre visto il pilota romagnolo combattere per le prime posizioni, e anche vincere come accaduto nel 2017. Un risultato che non sarà semplice da centrare domenica, dato che Marc Marquez appare ormai di un altro pianeta rispetto a tutti e, contemporaneamente, la Ducati sta facendo un po’ troppa fatica ad ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Il nostro obiettivo è mantenere la seconda posizione - dobbiamo continuare a lavorare sodo” : In Thailandia il sipario è calato sul Mondiale 2019 di MotoGP relativamente alla lotta per l’iride. Marc Marquez ha conquistato l’ottavo titolo in carriera, vincendo l’ultima tappa davanti a un coriaceo Fabio Quartararo. Una prestazione di classe e determinazione quella dell’iberico, che ha così fatto valere ancora una volta la sua superiorità. Andrea Dovizioso, giunto quarto nel round di Buriram, ha dovuto fare i conti ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Motegi. Ducati spesso molto competitiva nel recente passato : Continua la trasferta asiatica del Motomondiale, ormai entrato nella finestra conclusiva di quello che è stato un lungo e intenso campionato del mondo 2019; a dieci giorni dalla Thailandia infatti si vola verso Motegi, dove nel prossimo fine settimana è in programma il GP del Giappone. Marc Marquez ha chiuso matematicamente i conti lo scorso Gran Premio e si è laureato per l’ottava volta campione del mondo della MotoGP, ampliando un ...