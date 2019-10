MotoGp | Meregalli alza le mani | “niente che si potesse fare altrimenti | rinvio giusto ma

Fonte : sportfair

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il Team Director della Yamaha ha espresso il proprio parere su quanto deciso dalla Race Direction oggi in Australia Mastica amaro Maiodopo ildelle Qualifiche del Gran Premio d’Australia, ma non si sarebbe potutoconsiderando il forte vento abbattutosi sul circuito. AFP/LaPresse Il Team Director della Yamaha ha espresso le proprie considerazioni al sito ufficiale, sperando in un miglioramento delle condizioni nella giornata di do: “questa è una svolta molto deludente degli eventi, soprattutto per i tifosi. Naturalmente, vogliamo sempre fornire uno spettacolo per loro, ma non c’è nulla dariguardo la situazione di oggi. La Commissione di sicurezza e la Direzione di Gara hanno valutato le condizioni meteorologiche e hanno giustamente deciso che la sicurezza del pilota dovesse venire prima di tutto. Abbiamo un nuovo ...

infoitsport : MotoGP Lorenzo: 'Zarco? Non mi mette pressione'. Meregalli: 'Test team con Folger' - FTraiettoria : @ValeYellow46: “ @JohannZarco1 in Honda? Un peccato per @YamahaMotoGP. Meregalli: “Proseguiremo con @Jonas_Folger' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Giappone @lorenzo99: '#Zarco? Non mi mette pressione'. #Meregalli: 'Test team con Folger' #Motegi -