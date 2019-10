Orrore in Inghilterra | 39 corpi trovati in un container | «Anche un adolescente»

Orrore in Inghilterra : trovati 39 cadaveri nel container di un camion - anche un adolescente tra le vittime : Orrore in Inghilterra : nel container di un camion nell’Essex sono stati trovati i cadaveri di 39 persone. La polizia è stata allertata dal servizio dell’ambulanza subito dopo la scoperta al Waterglade Industrial Park nella Eastern Avenue, a Grays. Il conducente del mezzo, un uomo di 25 anni dell’Irlanda del Nord, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Le prime indicazioni parlano di 38 adulti e un adolescente morti, secondo la polizia. Le ...

