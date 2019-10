De La Fuente | ”Fabian Ruiz può diventare tra i centrocampisti più forti al mondo”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 21 ottobre 2019) De La: Fabianpuò giocare in ogni squadra perchè è un giocatore duttile e versatile e si adatterebbe ad ogni società A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Luis De La, commissario tecnico della Spagna Under 21, per parlare -tra l’altro- di Fabiancentrocampista del Napoli. Queste le sue parole: “La Nazionale spagnola ha nel lavoro il suo segreto: il ciclo dura perchè si dà ampio spazio al giovani, ci si fida dei talenti e li si fa giocare e crescere sin da piccoli. Fabianlo conoscevo perchè lo avevo nell’Under 19, ma devo ammettere che nel Napoli con Ancelotti è cresciuto molto dal punto di vista tattico, fisico e tecnico. Ha un cammino roseo di fronte a sè e puòtra ipiùal mondo. Giocatori come Fabian e Ceballos meritano libertà, con calciatori del genere i moduli ...

