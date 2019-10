Silvio Berlusconi decimato | Matteo Renzi gli frega altre tre pedine | chi passa con Italia

Giuseppe Conte - una pesantissima telefonata a Silvio Berlusconi : la rivelazione di Gianfranco Rotondi : Basta una telefonata tra Giuseppe Conte e Silvio Berlusconi a cambiare il quadro politico italiano. In un'intervista al Fatto Quotidiano, l'ex Dc Gianfranco Rotondi e spesso influente "consigliere" del Cav dentro Forza Italia suggerisce al premier la strada per diventare "il nuovo Aldo Moro". Leggi

Silvio Berlusconi ad Affari "Ecco perché in piazza con Salvini" : "Ho annunciato sempre, che noi concepiamo l'opposizione sui contentuti e che - spiega Silvio Berlusconi in esclusiva ad Affaritaliani.it - abbiamo normalmente il sistema di agire da oppositori in parlamento con degli emendamenti. In passato col governo di Prodi avevamo deciso di scendere in piazza. Anche questa volta c'è un motivo di preoccupazione sulla pressione fiscale per gli italiani. Segui su Affaritaliani.it

E’ morto Paolo Bonaiuti una vita con Silvio Berlusconi : E’ morto a Roma, dopo lunga malattia, Paolo Bonaiuti. Era ex portavoce di Silvio Berlusconi e parlamentare. Paolo Bonaiuti, nato a

È morto Paolo Bonaiuti - storico portavoce di Silvio Berlusconi : Paolo Bonaiuti, ex parlamentare di Forza Italia e storico portavoce di Silvio Berlusconi, è morto all'età di 79 anni dopo una lunga malattia. Laureato in giurisprudenza e giornalista professionista, Bonaiuti aveva lavorato al Il Giorno fino al 1984 e al Messaggero, di cui era diventato anche vicedirettore. Nel 1996 si candidò e venne eletto alla Camera dei Deputati tra le fila di Forza Italia, venne rieletto anche nel 2001. Dal 1996 era ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia si divide. Gianfranco Micciché : "Contrario alla sua presenza da Salvini" : Silvio Berlusconi sarà presente alla manifestazione leghista a Roma contro il governo. La decisione volta a dar vita a un centrodestra unito non è però apprezzata e condivisa da tutti gli azzurri. "No, questa volta Berlusconi non mi avrà accanto a sé. Non andrò e non sono d'accordo - riferisce Gianf

Silvio Berlusconi rilancia Altra Italia - partito parallelo : obiettivo - reclutare nuovi elettori : Silvio Berlusconi, dopo le parole di Matteo Salvini (contrario a un centrodestra unito, quanto meno per come lo vorrebbe Forza Italia) rievoca Altra Italia. La difficile missione della creatura politica sarà affidata al deputato lombardo, Andrea Mandelli. "Due o tre dei nostri parlamentari si devono