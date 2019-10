Pattinaggio di figura | arriva la svolta! Sarà la RAI a trasmettere i principali eventi

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Sono stati giorni difficili per tutti gli appassionati didi, rimasti improvvisamente orfani di copertura televisiva dopo la ridistribuzione dei diritti. A poche ore dall’inizio della prima tappa del Grand Prix, Skate America, l’International Skating Union tramite un comunicato ufficiale ha annunciato che, per ciò che concerne l’Italia, le gare del circuito saranno trasmesse dalla RAI. L’azienda di Viale Mazzini non ha ancora diffuso nel dettaglio la programmazione delle tappe. Martedì inoltre l’ISU ha diffuso la notizia dell’apertura di un canale YouTube, “SkatingISU”, in cui verranno mandati in diretta streaming glidella stagione, sulla falsa riga di quanto fatto con il Grand Prix Junior, per garantire la visione anche ai paesi che non hanno avuto alcuna proposta di acquisizione da parte dei propri ...

zazoomnews : Pattinaggio di figura Grand Prix 2019: gli obiettivi di Charlène Guignard-Marco Fabbri gli azzurri vogliono la rico… - zazoomblog : Pattinaggio di figura Grand Prix 2019: gli obiettivi di Charlène Guignard-Marco Fabbri gli azzurri vogliono la rico… - OA_Sport : #Pattinaggio di figura, Grand Prix 2019: gli obiettivi di Charlène #Guignard-Marco #Fabbri, gli azzurri vogliono la… -