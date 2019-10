Migranti | il trafficante di uomini si difende | Ero in Italia con visto

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Mauro Indelicato Bija, illibico presente all'interno del Cara di Mineo per una riunione nel maggio 2017, risponde alle accuse: "Io un patriota, a lavoro per la Libia ed inero con regolare". Ma lancia velate minacce ad una giornalistana Il diretto interessato si è fatto vivo ed ha accettato, nei giorni scorsi, una conversazione con Nello Scavo, il giornalista di Avvenire che per primo ha rilanciato il caso che lo riguarda: il riferimento è a Bija, al secolo Abd al-Rahaman al-Milad, ildi esseri umani che nel maggio 2017 ha partecipato ad una riunione al cara di Mineo. Da quanto è trapelato dalla descrizione del collega di Avvenire, Bija si è mostrato con tutti quei lati caratteristici di un soggetto che alterna l’arroganza di un criminale alla presunzione di chi vuol dimostrare a tutti i costi di aver ragione. Via chat, ha ...

