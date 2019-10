Maltempo Genova | disagi alle ferrovie | “Colpa di Autostrade”

Maltempo Liguria - caos e scuole chiuse a Genova : Il Centronord Italia sferzato da piogge e vento. La situazione più preoccupante in Liguria: a Genova scuole chiuse e caos nei trasporti. Preoccupa il livello di fiumi e torrenti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in salvo persone rimaste intrappolate nelle auto o per l'acqua che è penentrata negli appartamenti. Difficile anche la circolazione dei treni. Prolungato l'allerta meteo arancione sul capoluogo ligure e il suo ...

Maltempo : ripresa la circolazione dei treni sulle linea Genova-La Spezia : E’ ripresa alle 16.15 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-La Spezia, sospesa dalle 14.45 tra Santa Margherita Ligure e Chiavari per la caduta di rami e di una tettoia di lamiera sui binari dall’esterno della ferrovia. Alle 17.10 è tornato operativo anche il binario tra Cogoleto e Genova Voltri sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia, inibito alla circolazione da questa mattina per l’allagamento della sede ferroviaria ...

Liguria - allerta meteo Genova : Maltempo e temporali/ 46 cm di acqua in 12 ore : Liguria, allerta meteo Genova: maltempo e temporali. 46 cm di acqua sono caduti nel giro di 12 ore, numerosi allagamenti e disagi

Maltempo Genova - il sindaco : scuole chiuse solo nelle zone a rischio : Il sindaco di Genova Marco Bucci, in occasione della conferenza stampa sull’ondata di Maltempo in atto, ha replicato alle polemiche sui ritardi nella comunicazione alla cittadinanza della chiusura delle scuole dei Municipi Ponente e Medio Ponente. In caso di allerta meteo a Genova il Comune decide la chiusura delle scuole in base al rischio “Municipio per Municipio, a meno che non ci sia una previsione secondo cui il fenomeno ...

Maltempo Genova : decine di interventi tra frane e allagamenti : Circa 40 gli interventi eseguiti dei vigili del fuoco a Genova e dintorni a causa del Maltempo dalle 8 di questa mattina. Le zone più colpite sono state quelle da Multedo a Cogoleto e da Bolzaneto fino a Campomorone. Si è trattato soprattutto di alberi caduti e allagamenti. A Mele è stato chiuso un tratto stradale a causa di 3 frane, in zona terme. A San Quirico è stato messo in salvo un uomo di 140 chili la cui casa era allagata con un metro ...

Maltempo Genova : mamma e bimbo bloccati in casa da frana : Una madre e il suo bimbo sono bloccati da questa mattina all’interno della propria abitazione in via Vesima, nell’estremo ponente di Genova, a causa di una frana: lo ha reso noto l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, durante una conferenza stampa nella sede della protezione civile regionale. “Ci sono una mamma con un bimbo piccolo bloccati in casa da stamattina per uno smottamento ...

Allerta meteo Liguria : allagamenti Genova/ Maltempo e scuole chiuse : frane a Ponente : Allerta meteo in tutta la Liguria, allagamenti a Genova e frane nel Ponente: scuole chiuse per Maltempo, tutti i bollettini in tempo reale

Maltempo Genova : nella notte a Pegli piogge record [DATI] : Sono state rilevate precipitazioni record nelle prime ore della mattina nel ponente genovese. I pluviometri di Arpal, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, hanno registrato nel quartiere di Pegli 18,6 mm d’acqua caduti in soli 5 minuti, tra le 04:50 e le 04:55. L'articolo Maltempo Genova: nella notte a Pegli piogge record [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - bombe d’acqua su Genova e basso Piemonte : 483mm di pioggia a Fabbriche [DATI - FOTO e VIDEO] : L’ondata di Maltempo ampiamente annunciata nei giorni scorsi è arrivata la scorsa notte al Nord/Ovest e ha provocato autentiche bombe d’acqua sulla Liguria centrale, tra Genova e la sua riviera di Ponente, dove sono caduti quantitativi pluviometrici davvero impressionanti, con ben 483mm di pioggia a Fabbriche, 397mm al Porto di Arenzano, 382mm a Prà – Branega, 307mm a Prà, 304mm a Mignanego – Vetrerie, 301mm ad Arenzano, ...

Maltempo a Genova - allagamenti e frane : allerta arancione per rischio alluvioni. FOTO : Forti piogge si sono abbattute sulla Liguria causando danni e disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Scuole chiuse nel centro-Levante ligure e nel Medio ponente e ponente del capoluogo. LE PREVISIONI

Maltempo a Genova : frane - allagamenti e scuole chiuse : Roberto Bordi Situazione difficile nel Ponente del capoluogo ligure a causa di un'intensa perturbazione: scuole chiuse tra Voltri e Cornigliano, allagamenti e disagi al traffico stradale e ferroviario: transito bloccato ad Arenzano e Mele L'ondata di Maltempo che in queste ore sta colpendo il nord-ovest ha infierito sulla Liguria. Situazione molto difficile nella zona tra il ponente di Genova e il gruppo del Beigua (Savona), con ...

GENOVA - ALLERTA METEO/ Maltempo in Liguria : strade chiuse e treni a singhiozzo : GENOVA, ALLERTA METEO. Forte ondata di Maltempo in Liguria, con scuole chiuse, strade allagate e treni a singhiozzo. Tutti i dettagli

Maltempo - allerta meteo in Liguria. A Genova scuole chiuse - auto intrappolate nei sottopassi : allerta meteo arancione a Genova e scuole chiuse. «Le scuole nei Municipi di Ponente e Medio Ponente di Genova resteranno chiuse - si legge sulla pagina Fb del Comune di Genova - Rimarrà...

Maltempo - allagamenti in Liguria. Chiusa uscita della A10 Genova Pegli : Forti precipitazioni, allagamenti e qualche danno nel ponente genovese a causa del forte temporale che sta stazionando in Liguria nella zona di Pegli-Arenzano. L'uscita di Genova Pegli è Chiusa al traffico per allagamenti. Tra le 5 e le 6 del mattino sono caduti oltre 90 millimetri di pioggia a Genova Pegli, 18.6 millimetri in meno di 45 minuti, mentre a Bolzaneto ne sono caduti 80. Sia a Pegli che a Bolzaneto si registrano già allagamenti. ...