Usa2020,Tv: Bloomberg vs Biden e Warren

Michaelpotrebbe ripensarci e decidere di scendere in campo per la Casa Bianca nelle fila dei democratici. E' quanto riporta la Cnbc citando fonti vicine al miliardario ex sindaco di New York. Soci e collaboratori spiegano comeabbia paventato una sua candidatura per subentrare a uno Joeche appare, a suo parere, sempre più in difficoltà. Ma soprattutto per fermare l'ascesa della senatrice Elizabeth, paladina dell'ala sinistra dei democratici.(Di lunedì 14 ottobre 2019)