Caso Brenda | lutto per la famiglia | “Il papà è morto senza sapere cosa le sia successo”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ildi(Maria Aparecida Soares) èaver potuto conoscere la verità sulla sua scomparsa di sua figlia. La notizia arriva a Fanpage.it dal Brasile, dove solo recentemente laè venuta a conoscenza dell'indagine per omicidio aperta sulla scomparsa della 52enne di Castelnuovo del Garda.

321serena : @PaulLamanski 1. Ian McKellen in Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto 2. Helen Mirren in The Queen 3. Brenda… - bageishenV : OMG? Caso mai mi accompagna all'ospedale locale, io non resisto a stare là con lui @im_not_Brenda_ @Taerapista… -