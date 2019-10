Italia 5 stelle | urla contro i giornalisti all’arrivo di Virginia Raggi Attivisti contro

Italia 5 stelle - vox tra gli attivisti : “Noi e il Pd? Siamo le cellule buone - la sfida è cambiarli”. “Il M5s anche con Satana - pur di fare le cose” : Beppe Grillo lo ha urlato dal palco. “Stiamo dando una narrazione al Pd, è meraviglioso” ha detto alla platea radunata a Napoli per il decimo compleanno del Movimento 5 stelle . Un popolo di attivisti , quelli con la bandiera in una mano e la raccolta firme nell’altra. Militanti che hanno attraversato espulsioni e polemiche, trasformazioni e mutazioni genetiche, che negli anni hanno visto il Movimento lacerarsi e ricompattarsi ...

Napoli - rissa tra attivisti M5s e giornalisti a Italia a 5 Stelle : La giornata conclusiva della kermesse " Italia a 5 Stelle " si è trasformata in rissa nel pomeriggio di domenica a Napoli . Militanti grillini hanno insultato i giornalisti accanendosi su alcuni di loro e infine sarebbe scattata una vera propria caccia all'uomo con cronisti in fuga e militanti all'inseguimento.Continua a leggere

Italia 5 stelle - Grillo risponde al Fatto.it con il labiale : “Noi e il Pd siamo in sintonia perfetta” : “siamo in una sintonia perfetta”. Beppe Grillo, al secondo giorno a Napoli in occasione della festa per i 10 anni del M5s, non concede interviste a margine ma risponde con il labiale ad una domanda de IlFattoquotidiano.it. Gesticolando, unisce la mani per mimare il clima di intesa tra Pd e M5s e sembra evocare “il sole e i pianeti”. Il concetto è lo stesso espresso ieri durante il comizio dal palco dell’Arena Flegrea, quando, parlando del ...