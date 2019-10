Elezioni regionali Umbria | gli ultimi sondaggi sui principali candidati

Elezioni regionali : si vota prima in Umbria poi in Calabria ed Emilia Romagna. La guida al voto : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Veneto : autonomisti uniti in vista delle Elezioni regionali 2020 : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “Oggi ho il piacere di comunicare l’accordo raggiunto tra il ‘Partito dei Veneti’ e la confederazione ‘Grande Nord’ per aggregare, in un’unica famiglia, i principali movimenti autonomisti e indipendentisti veneti, con l’obiettivo di arrivare all’autogoverno del Veneto,

Sondaggi elettorali - Elezioni regionali in Umbria : in testa il candidato sostenuto M5S e Pd : Gli ultimi Sondaggi elettorali per il voto del prossimo 27 ottobre nelle regionali in Umbria confermano in testa (anche se solo di qualche punto decimale) il candidato Vincenzo Bianconi, sostenuto da un'intesa fra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico. Due sere fa, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per discutere proprio le possibili alleanze anche a livello regionale.Continua a leggere

Vertice tra Zingaretti e Di Maio : le Elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo Renzi : La sera di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per parlare della stabilità del nuovo governo: sul tavolo della discussione il problema della figura di Matteo Renzi e le elezioni regionali, specialmente in Umbria, dove si vota il prossimo 27 ottobre. Mentre si discute dell'intesa fra le due parti in Umbria, continuano infatti i malumori di molti pentastellati che non approvverebbero ulteriori alleanze con i ...

Sondaggi politici/ Elezioni regionali - Centrodestra show : 41% in Umbria - in Toscana.. : Sondaggi politici, Centrodestra primeggia in 18 regioni su 20: numeri record in Umbria ed Emilia-Romagna. Le due eccezioni...

Calabria - Elezioni regionali con due candidati dell’area del centrodestra e due candidati dal versante del centrosinistra? : Cerardo Mario Oliverio Presidente Regione Calabria, Mario Occhiuto Sindaco di Cosenza, non saranno competitor alle prossime elezioni regionali? Dalle voci

Elezioni regionali Umbria 2019 : candidati - data e quando si vota : Elezioni regionali Umbria 2019: candidati, data e quando si vota Domenica 27 ottobre 2019 sarà il giorno delle Elezioni regionali in Umbria. Si tratta di Elezioni anticipate di un anno rispetto alla scadenza naturale del mandato dovute dalle dimissioni della presidente uscente Catiuscia Marini. Dimissioni, a loro volta, collegate all’inchiesta sui concorsi nella sanità umbra. Elezioni regionali Umbria 2019, il centrodestra a sostegno ...

Le prossime Elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno il 26 gennaio 2020 : Le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno domenica 26 gennaio 2020. Lo ha annunciato la Regione dopo che il presidente della Corte d’Appello di Bologna Giuseppe Colonna ha accettato la data proposta dal presidente Stefano Bonaccini, del Partito Democratico. L’intervallo di tempo

Elezioni 2019 - italiani alle urne per le Regionali : le date e i candidati : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Rousseau - base del M5s approva il “patto civico” per le Elezioni regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...

Elezioni regionali Umbria 2019 : ultimi sondaggi - Salvini “vinciamo” : Elezioni regionali Umbria 2019: ultimi sondaggi, Salvini “vinciamo” Continua la marcia di avvicinamento alle prime Elezioni regionali successive alla crisi del governo gialloverde. Sarà il momento per valutare la lo stato di salute delle principali forze politiche. L’alleanza giallorossa sembra che si ripeterà grazie ad un accordo pre-elettorale (un inedito, nella storia del Movimento 5 Stelle). Le negoziazioni tra M5S ...

Elezioni regionali - rabbia M5s contro il patto col Pd in Umbria : "Dimissioni di massa" : Dalla chat emerge il malumore diffuso che accomuna i portavoce di tutti i livelli, nazionali, Regionali e comunali. "Avanti...