Congedo paternità di 10 giorni e assegno unico per i figli | Bonetti | «Obiettivo inserirli

Governo : Bonetti - ‘in manovra bonus e aumento Congedo paternità’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – L’aumento del congedo paternità portandolo ad almeno dieci giorni, ma anche bonus nascita e un assegno unico come contributo economico alle famiglie per ciascun figlio dalla nascita all’età adulta. Sono solo alcune delle misure su cui sta lavorando la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, da inserire nel collegato alla prossima manovra di bilancio. Bonetti non ha ...