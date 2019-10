Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Èa 43lariminese, scomparsaunala leucemia. La donna si è spenta domenica scorsa in ospedale, dove era stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. “Ètra le mie braccia, trovando ancora una volta la forza di sorridere”, ha detto il marito al Resto del Carlino. La moda era sempre stata la sua grande passione fin da piccola eil diploma di liceo artistico aveva lavorato come modellista e responsabile prodotto per Alberta Ferretti, Moschino, Gucci e Givenchy per poi mettersi in proprio e aprire il suo negozio con la sua linea di abbigliamento. L'articolo, laa 43unala leucemia proviene da Il Fatto Quotidiano.

FQMagazineit : Morta Tamara Fiorini, la stilista è morta a 43 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia - AvvMennillo : Morta Tamara Fiorini: stilista di Ferretti e Gucci, aveva 43 anni - Italia_Notizie : Morta Tamara Fiorini: Rimini piange la sua stilista coraggiosa -